Siprès, la marque belge de cosmétique végétale en circuit court

Camille Deveseleer était encore avocate en droit des sociétés quand tout doucement, afin de trouver plus d’alignements entre son quotidien et ses valeurs, elle commence à changer ses habitudes de consommation. "Mon objectif était d’adopter un mode de vie plus sain, de réduire mon empreinte écologique et d’avoir une consommation plus éthique." Elle commence par changer son alimentation, jusqu’à devenir végétarienne. "Ensuite, j’ai boycotté la fast fashion, réduit drastiquement mes achats de vêtements, fait mes produits ménagers moi-même et acheté des produits cosmétiques plus naturels et zéro déchet."

Petit à petit, Camille développe une expertise et apprend à décrypter les compositions de cosmétiques. "Les produits que je pensais bons étaient en fait pauvres en actifs et souvent fabriqués à partir d’huiles minérales, donc issues du pétrole." Elle décide alors de se tourner vers des produits plus propres. "J’ai découvert de nombreux produits cosmétiques naturels et locaux ! Mais, je me suis rendu compte que même si les produits étaient "Made in France" ou "Made in Belgium", il n’y avait que très rarement une réflexion sur les matières premières utilisées pour les réaliser." La majorité de ces produits naturels dits "locaux" utilisent en fait de l’huile de coco, de l’huile de jojoba ou encore du beurre de karité. "Toutes ces matières premières viennent de loin et donc, ont un impact environnemental important. Par ailleurs, on n’a aucun contrôle sur la manière dont elles sont produites, sur les conditions de travail…"

Ce manque de clarté et de traçabilité l’a finalement poussée à produire ses propres cosmétiques.