Siouxsie Sioux, l’Icone Gothique

Après 10 ans d’absence Siouxsie a choisi la Belgique pour démarrer sa nouvelle tournée. Retour sur l’artiste a qui l’on attribue l’invention du look gothique. Un look arboré dans ses concerts aux allures de grande cérémonie Rock.

Susan Janet Ballion de son vrai nom est née à Chislehurst au Royaume-Uni le 27 mai 1957, elle grandit dans la banlieue londonienne. Sa mère est anglaise et son père est belge, Wallon. Ce dernier souffrait d’alcoolisme sévère. Son enfance est difficile, entre cris et disputes, elle passe le plus clair de son temps à lire, faute de pouvoir se sociabiliser… Elle s’isole et se réfugie aussi dans la musique. Son titre ''Candyman'', présent sur le septième album de Siouxsie and the Banshees "Tinderbox", fait référence à la violence envers les enfants. Alors qu’elle a neuf ans, Siouxsie est abusée sexuellement par un voisin " Ce n’est pas antidrogue, c’est anti-inceste " avait-elle déclaré.