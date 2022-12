Siouxie Sioux remontera sur scène après dix ans, grâce au succès de "Mercredi"

Siouxsie Sioux sera la tête d’affiche de la scène BBC Sounds du festival Latitude l’an prochain, pour la première fois en dix ans. L’artiste connaît en tout cas un regain de popularité grâce à la série Wednesday/Mercredi.

L’icône post-punk – plus connue en tant que chanteuse de Siouxsie & The Banshees, avant de jouer dans The Creatures, et ensuite en solo – rejoindra les têtes d’affiche déjà connues, à savoir Pulp, Paolo Nutini et George Ezra au festival de Suffolk du 20 au 23 juillet 2023.

La dernière fois que Sioux a joué sur scène, c’était en 2013 pour le festival Meltdown de Yoko Ono, qui s’était tenu au Royal Festival Hall de Londres. À l’époque, elle avait donné deux concerts sold out et avait surpris les fans en jouant l’intégralité de l’album de 1980 de Siouxsie & The Banshees, Kaleidoscope, en plus de succès comme "Face to Face" et "Here Comes That Day".

Melvin Benn, directeur du festival Latitude, a déclaré à propos de Sioux : "C’est un privilège d’accueillir l’icône Siouxsie au festival Latitude. Siouxsie a été une pionnière et son impact sur la culture musicale est colossal. L’œuvre puissante de Siouxsie est incomparable. Il n’y a jamais eu de performeuse comme elle et il n’y en aura probablement jamais !"

" Pas de futur sans passé " était l’un des slogans de notre radio il y a quelques années et cela continue à se vérifier avec cette nouvelle série " Mercredi/Wednesday " qui fait un carton auprès de la nouvelle génération. Comme Kate Bush qui a connu un regain de popularité avec Stranger Things, c’est l’univers rock-gothique des années 80 qui se rappelle à notre bon souvenir, notamment grâce à une scène dans laquelle on voit danser Jenna Ortega, qui s’est inspirée de Siouxie Sioux, mais surtout de Lene Lovitch et d’autres grands noms du mouvement de l’époque pour sa chorégraphie.

La série s’invite aussi dans les zappings de notre chaîne, grâce à une petite fille belge qui reprend à merveille la danse de Mercredi Addams, qui reprenait elle-même " Paint it Black " des Stones au violoncelle.