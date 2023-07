Sinner, Alcaraz, Medvedev : qui a les armes pour empêcher Djokovic de remporter son 8e Wimbledon ?

Le premier à se dresser sur la route de Novak Djokovic est Jannik Sinner, en demi-finale ce jeudi. A 21 ans, l’Italien réalise une belle progression cette saison et a intégré le top 10. Actuel 8e mondial, il manque cependant d’expérience puisqu’il va vivre sa première demi-finale en grand chelem.

La pression pourrait donc peser sur les épaules de Sinner puisque face à lui, Novak Djokovic compte sept titres à Wimbledon et 23 grands chelems. La tâche peut donc paraître impossible à surmonter pour une première apparition en demi-finale.

D’autant plus que le longiligne italien n’a jamais battu le Serbe, qu’il a affronté à deux reprises, en 2021 sur terre battue à Monte Carlo avec une défaite assez sèche (4-6 2-6) et à Wimbledon l’année dernière, en quart de finale. Une rencontre de laquelle Sinner peut tirer de l’espoir puisqu’il avait failli créer l’exploit en menant deux sets à zéro après avoir affiché un niveau de jeu très élevé. Mais Novak Djokovic avait ensuite retrouvé toute sa splendeur et l’Italien avait fini par être débordé, notamment sur le plan physique (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2).

Mais l’Italien a la preuve qu’il peut embêter le Serbe grâce à son jeu puissant et sa mobilité. Le premier point important sera le pourcentage de première balle qu’il réussira à passer car depuis le début de la quinzaine, il a souvent remporté le point derrière son premier service (plus de 80% depuis le début du tournoi). En quart de finale face à Safiullin, il était à 90% de points gagnés derrière sa première balle et affichait même 100% dans le 4e set.

En coup droit ou en revers, ses puissantes accélérations lui permettent de s’ouvrir le court pour déborder son adversaire. Son tennis tout en cadence lui permet d’assommer ses adversaires avec ses lourdes frappes, mais Novak Djokovic est un des meilleurs défenseurs du monde et il faudra qu’il joue son meilleur tennis pour entretenir l’espoir d’une finale.

L’état de forme du joueur de 21 ans est également difficile à analyser. Sorti au 2e tour à Roland-Garros par Altmaier, il n’a ensuite pris part qu’à deux tournois sur gazon, où il s’est incliné au deuxième tour à Rosmalen face à Ruusuvuori, avant d’abandonner au troisième tour face à Bublik à Halle, son dernier tournoi avant Wimbledon.

A Londres, il a profité d’un tableau qui s’est ouvert devant lui pour atteindre sa première demi-finale en grand chelem en n’affrontant aucune tête de série. Il a écarté Juan Manuel Cerundolo (111e), Diego Schwartzman (98e), Quentin Halys (79e), Daniel Galan (85e) et Roman Safiullin (92e) en ne perdant que deux sets. Mais, hormis Schwartzman, ancien 8e mondial, l’Italien n’a affronté aucun grand nom et le gazon n’est pas la surface de prédilection du petit Argentin. Il est donc difficile de dire quel Jannik Sinner s’avance face à Novak Djokovic et quels espoirs l’Italien peut porter.

"Ça va être un match complètement différent (de l’année dernière). Je vais me battre sur toutes les balles et profiter du moment, tout en sachant que je suis capable d’y aller fort pour essayer de le battre", a indiqué l’Italien en conférence de presse.