Sinne Eeg, la reine du jazz vocal scandinave, va faire vibrer le Festival Musiq3

Ce vendredi 30 juin s’ouvre la 13e édition du Festival Musiq3, dédié cette année aux utopies. Et comme chaque année, le festival accorde une place de choix au jazz, et pour cette édition, c’est une véritable star du monde du jazz qui sera à Bruxelles ce week-end, la chanteuse Sinne Eeg, accompagnée du contrebassiste Thomas Fonnesbaek.

Sinne Eeg est une véritable star au Danemark, elle a chanté avec les plus grands instrumentistes et les plus grands jazzmen et jazzwomen. Elle fait partie de cette génération de chanteuses de jazz qui ont transformé l’image stéréotypée de la chanteuse qui se contente de chanter joliment : elle compose, elle arrange et elle improvise avec la même virtuosité que des saxophonistes ou des trompettistes par exemple.

Aux côtés de Thomas Fonnesbaek, elle défend un projet voix-contrebasse, un duo plutôt rare dans le monde du jazz. Leur approche du répertoire est dépouillée, subtile et la combinaison pourrait paraître étrange et relever d’une certaine utopie. Pourtant, il n’y a pas de superlatifs à la hauteur de ce que l’on ressent quand on assiste à l’un de leurs concerts, la magie opère et l’on vit un rêve éveillé devant ce duo rare et hors du commun.

Ne manquez pas ce concert exceptionnel au Festival Musiq3 ce dimanche 2 juillet à 18h.