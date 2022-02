Sinistré par les inondations, le château des thermes de Chaudfontaine espère rouvrir en avril

Le Château des thermes de Chaudfontaine a annoncé sa volonté de rouvrir prochainement. Le complexe hôtelier et thermal avait été complètement ravagé par les inondations de la mi-juillet. Après plus de sept mois de travaux intenses, le site annonce une réouverture dans le courant du mois d’avril. Cependant, les travaux sont conséquents et ils ne sont pas près d’être finis…

Les souvenirs sont toujours aussi douloureux et les différentes pièces du château s’en souviennent malgré le travail acharné des ouvriers. Entre les échafaudages et les déshumidificateurs on tente de nettoyer les dégâts engendrés par les inondations. Il reste encore à faire mais Gilbert Lodomez, l’administrateur du Château des thermes préfère relativiser : " Il faut encore peindre, raccorder les radiateurs, les sanitaires, l’électricité… Mais à part ça tout va bien ! On a eu jusqu’à 1,82 mètre d’eau, les chambres à l’étage n’ont pas été touchées même si l’humidité gorge les murs. Psychologiquement c’est compliqué mais nous sommes motivés et le travail de toutes les équipes est formidable ", nous explique-t-il.