"Singulières" à Liège, une boutique inclusive et sans discrimination propose de la taille 34 à 64

Singulières est une boutique de prêt-à-porter pas comme les autres qui a ouvert ses portes en juillet dernier, rue de l’Université, au centre de Liège. Cette boutique d’un nouveau genre se présente comme une boutique inclusive, un espace sans discrimination.

Derrière ce concept original, on retrouve Sophie Crahay et Margaux Blanchart, deux amies. L’idée d’une boutique inclusive leur est venue il y a plus d’un an, en pleine pandémie. Faute de pouvoir obtenir le soutien des banques, elles ont alors réuni 15 000 euros grâce à un crowfunding et pris en location un vaste commerce.

Dans leur boutique fraîchement ouverte, les amies proposent une collection qui va de la taille 30 à la taille 64 alors qu’on ne trouve en magasin, la plupart du temps, que les tailles 36 à 44. Ensemble, elles ont réussi à élaborer une collection cohérente en s’approvisionnant auprès d’une dizaine de fournisseurs pour la plupart européens.

Leur objectif était de se détacher de l’idéal stéréotypé et normé du corps tel qu’il est véhiculé par la mode. Mais elles voulaient aller encore plus loin. "Notre solution est simple, inclure au lieu d’exclure. Nous souhaitons ouvrir un magasin où tou·te·s seraient bienvenu·e·s, où tou·te·s se reconnaîtront." Leur boutique " Singulières " a été conçue pour être accueillante pour tou.te.s avec une rampe et de grandes cabines d’essayage pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, bientôt une signalétique particulière pour les malvoyants, un environnement pensé au niveau des couleurs et de la luminosité pour les personnes plus sensibles ou autistes.

En plus d’être une boutique inclusive, "Singulières" se veut éco-responsable. "Dans un souci d’éthique nous refusons de nous fournir ailleurs qu’en Europe. Nos fournisseurs sont basés en Europe et ne produisent qu’en Europe afin d’essayer au maximum d’assurer des conditions de travail respectueuses" expliquent les deux entrepreneures.

Si les vêtements sont genrés féminins, tou.te.s les client.e.s sont les bienvenus, LGBT, trans ou binaires. Un service de retouche sera bientôt lancé afin d’adapter chaque pièce à la morphologie de l’acheteur et un service de conseil en image sera mis en place afin d’aider les personnes le souhaitant à affirmer leur confiance en elles, à se réapproprier leur force intérieure. Sophie et Margaux souhaitent également organiser de manière ponctuelle des conférences afin de libérer la parole féminine sur divers sujets, plus ou moins liés à la mode.

Plus d’informations sur le site singulieresstore.com

Pour découvrir le reportage réalisé par RTC, rendez-vous ici.