La comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly a été réalisée en 1952. Le film se déroule dans les années vingt, à l’époque de la transition entre le cinéma muet et l’arrivée du parlant. Outre l’intrigue amoureuse qui occupe les personnages centraux, ce qui reste dans les mémoires, c’est l’atmosphère du film ; ce sont les chansons, les voix, les scènes chorégraphiées et surtout le " cliquetis-claquetis " des chaussures ferrées sur le parquet. La musique imaginée par le compositeur et acteur américain Nacia Herb Brown voyage entre les genres. Le monde symphonique swingue avec le jazz et fait les beaux jours de la comédie musicale.

Avec cette œuvre au programme, l’exercice du ciné-concert impose un orchestre d’envergure. Sur la scène du studio 4, une section jazz renforce l’effectif habituel du Brussels Philharmonic. Saxophones, cuivres, contrebasse, piano, batterie défendent les couleurs du big band au cœur de l’orchestre symphonique.

Le chef d’orchestre belge Dirk Brossé au micro de François Caudron.