Singapour va abroger la loi interdisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe

Singapour va abroger une loi interdisant les relations sexuelles entre personnes homosexuels. La décision, annoncée par le Premier ministre Lee Hsien Loong sur la chaîne de télévision nationale, intervient après des années d’âpres débats.

La ville-État est connue pour ses valeurs conservatrices, mais de plus en plus de citoyens demandaient l’abolition de cette "loi 377A" prohibant les relations sexuelles entre personnes homosexuelles, datant de l’époque coloniale.

Après l’Inde, Taïwan et la Thaïlande, Singapour est le dernier pays d’Asie à prendre des mesures en faveur des droits des LGBT.

"Le gouvernement va abroger (la loi) et décriminaliser les relations sexuelles entre hommes. Je crois que c'est la bonne chose à faire et quelque chose que la plupart des Singapouriens accepteront désormais", a expliqué le Premier ministre lors d'un discours, tout en précisant qu'il continuerait à "défendre" le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme.