Singapour : une cité-État autoritaire d'apparence démocratique

Dans ce contexte, les meilleurs résultats de l’opposition aux dernières élections ne changent rien. “A chaque fois qu’on observe une tendance favorable après une élection, le pouvoir, très incarné autour de la famille Lee, serre les boulons par des petits coups bien ciblés (médias, universités, syndicats…) Cela décourage beaucoup pour poursuivre le combat démocratique. Comme par ailleurs, le parti ne démérite pas et maintient un niveau de vie parmi les plus élevés d’Asie, la société se tait et entretient ce compromis. La démocratie est toujours présentée comme un risque majeur, non comme une avancée vers le progrès”, poursuit-elle.