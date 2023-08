Sing Out : “Enfin une chorale où on se sent compris·e”

Sing Out Brussels est presque une chorale comme les autres, à ceci près que les participants sont issus de la communauté queer. Une manière de partager un vécu, le plaisir du chant aussi, dans un safe space bruxellois.

“Je me suis pris des claques dans la gueule”, nous confie Max. Iel fait partie de la chorale depuis une année. “Cela m’a sauvé·e ! Enfin un espace où les gens comprennent !”, témoigne cette personne trans et non-binaire. Ce genre de récit de vie, Sing Out en regorge. “On a ce point commun d’avoir toustes connu des situations de mise à l’écart ou difficiles”, rappelle Elie. Il est en pleine transition et explique que le fait qu’il prenne de la testostérone, avec tout ce que ça implique en termes de tessiture, n’a posé aucun problème aux membres de la chorale.“Et ça, ça n’arrive pas souvent”, poursuit Elie. Toustes évoquent un lieu sécure, un “safer space”, nous corrigerait Damien, à savoir un endroit où on tend vers plus de sécurité, pour que chacun·e ait la possibilité de s’exprimer de façon libre et non violente.

Et ça fonctionne ! L’ASBL compte une septantaine de membres, dont une soixantaine était sur scène en juin dernier pour présenter le spectacle “School’s out”, l’histoire d’une année scolaire avec ses doutes, ses questionnements, la solidarité entre les élèves...

Pour découvrir le portrait de cette chorale pas comme les autres, c’est par ci-dessous que ça se passe.