Sinead O’Connor, l’artiste torturée

En 1986, elle fait la connaissance de The Edge, guitariste de U2, qui l’encourage à enregistrer ses chansons. Son premier album solo, ''The Lion and the Cobra'', sort en 1987 et connaît un premier succès avec notamment le titre "Heroine", coécrit avec The Edge. C’est à cette époque qu’elle décide de se raser le crâne en réaction à sa maison de disques qui ne la trouve pas assez sexy avec ses cheveux courts.