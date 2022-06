Simulation : les Red Flames ont une chance… sur 1000 de gagner l’Euro féminin !

Plus que 16 fois dormir avant l’entrée en lice des Red Flames à l’Euro, le 10 juillet prochain face à l’Islande. Versée dans le groupe de la France, de l’Italie et de l’Islande, la Belgique (encore victorieuse jeudi soir 4-1 de l’Irlande du Nord en préparation) devra s’arracher pour passer le prochain tour… et rêver de victoire finale. C’est ce qui ressort d’un calcul de probabilités élaboré par la KULeuven.

Le DTAI Sports Analystics Lab de la KULeuven (Université Catholique de Louvain) élabore nombre d’études statistiques sur les compétitions sportives. Il a simulé le prochain Euro féminin sur base des antécédents entre les divers adversaires, avec prise en compte du ranking de l’opposant, de son état de forme et de ses ratios offensif et défensif. Le tout avec pondération selon le caractère récent du match et le niveau de la compétition – Coupe du Monde ou match amical, l’influx n’est pas le même.

L’ensemble est nourri par un catalogue de 20.000 simulations, mises à jour après chaque rencontre.