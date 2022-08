Sims 4 : des tiers ajoutent des fonctionnalités pour avorter, et c’est un succès !

Avec la récente révocation du droit à l’avortement par la Cour suprême des États-Unis, ces "mods" d’avortement sont devenus d’autant plus d’actualité.

Le studio de développement du jeu, Maxis, a toujours mis l’accent sur le progrès social.

Il a très vite inclus des romances entre personnages de même sexe. Dans une récente mise à jour (15 juillet 2022), les créateurs du jeu ont souhaité ajouter la caractéristique de l’orientation sexuelle pour les personnages afin que le jeu "respecte et célèbre les nuances et les couleurs de la vie quotidienne".

Mais Maxis ne s’est jamais positionné sur l’avortement. Le 25 juin 2022, le compte Twitter des Sims a publié un communiqué : "Pour ceux qui jouent aux Sims, le jeu a toujours consisté à être qui on veut être, à aimer qui on veut aimer et à créer la vie que l’on veut vivre. Notre jeu est le reflet de notre conviction inébranlable que chacun a le droit de choisir comment il veut vivre sa vie sans jugement, y compris le droit à l’autonomie corporelle."