Simply Red de retour avec un nouveau titre

Simply Red nous revient aujourd’hui avec "Just Like You".

Ce single est extrait de son nouvel album Time, qui sortira le 26 mai. La vidéo de "Just Like You" est réalisée par Jackson Ducasse.

Mick Hucknall, le chanteur, explique à propos de ce titre : "Lorsque j’ai commencé à écrire "Just Like You", j’étais aux deux tiers de l’album. Je me souviens être entré dans ma chambre et m’être dit : "Ce serait génial d’avoir une ligne de basse funky". J’avais mon téléphone avec moi, j’ai appuyé sur "enregistrer" et j’ai chanté cette ligne de basse telle qu’elle était dans mon téléphone. Je la travaillais dans ma tête au fur et à mesure que je la jouais".