Simple Minds revient en Belgique !

Après le succès de leur tournée anniversaire, Simple Minds repartira en tournée mondiale en 2024.

Le groupe, toujours aussi populaire après quatre décennies, a annoncé aujourd'hui toute une série de dates européennes, dont, bien entendu, une étape belge avec Classic 21. Le vendredi 5 avril, Jim Kerr et sa bande présenteront leur Global Tour, avec very special guests Del Amitri, au Sportpaleis !

Au cours de la dernière décennie, Simple Minds a joué devant des milliers de personnes dans le monde entier. Le groupe s'est forgé une solide réputation sur scène et la demande pour les voir en live avec leurs nombreux tubes, notamment "Promised You a Miracle", "Glittering Prize", "Someone Somewhere in Summertime", "Waterfront", "Alive and Kicking", "Sanctify Yourself" et "Don't You Forget About Me" ne cesse de croître d'année en année. Avec plus de 60 millions d'albums vendus et des succès numéro 1 dans le monde entier, Simple Minds n'est pas seulement devenu un groupe incontournable sur scène, il a aussi retrouvé la magie de ses débuts. C'est ce qui fait d'eux l'un des artistes les plus importants et les plus influents de notre temps.