Simple Minds retravaille un titre inédit de 1978

A propos de ce titre, Jim Kerr explique : “Au fil des années, on m’a souvent demandé à quel moment j’avais compris que notre groupe avait du potentiel. Et j’ai toujours répondu qu’on n’avait jamais réfléchi à ça. Mais je réalise maintenant que je ne disais pas la vérité. Je me souviens avoir compris qu’on tenait quelque chose de spécial quand Charlie a joué le riff de "Act of Love"."

"Je repensais à l’enthousiasme que nous avions ressenti alors. Nous devions répéter l’après-midi dans un bâtiment abandonné dans le quartier des Gorbals, et je suis passé devant la bibliothèque Govanhill. Je pensais à cette idée d’avoir une muse, une voix qui apparaît et vous inspire. C’est de ça dont parle ce morceau à l’origine. Avec le recul, je me dis que ce morceau était peut-être cette voix que nous attendions. Parce que quand Charlie a joué ce riff, j’ai su que nous allions y arriver. De cette certitude sont nés notre attitude, notre langage corporel, et toute la culture autour du groupe."