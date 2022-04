Simple Minds rend hommage à Arno

Simple Minds a tenu à rendre hommage à son ami Arno sur les réseaux sociaux.

Jim Kerr a ainsi publié une très belle photo noir et blanc de l’artiste belge et a déclaré ceci au nom du groupe :

"Arnold Charles Ernest Hintjens

Simple Minds est très triste d’avoir appris le décès de notre collègue artiste de longue date Arno. La légende du rock belge et star de la scène rock et blues européenne, avait assuré la première partie de Simple Minds en 1985. Il avait instantanément gagné notre respect en tant qu’artiste courageux et engagé. Nos pensées vont aux fans d’Arno, ses amis et sa famille. Jim Kerr"

Le groupe fait ici référence à l’époque TC Matic, mais Arno, en tant qu’artiste solo, aura l’occasion de collaborer ensuite avec Simple Minds. Notamment ici sur le plateau de l’émission TV française Taratata pour cette reprise du Velvet Underground avec le titre "White Light/White Heat". Vous pouvez aussi retrouver l’interview de Simple Minds et Arno.