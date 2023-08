"Simone Weber, la diabolique de Nancy": une redoutable criminelle sous ses airs de gentille grand-mère

Ce mercredi dans "Crimes et indices", Ophélie Fontana revient sur l’affaire Simone Weber, reconnue coupable en 1991 d’avoir assassiné son ancien amant par jalousie.

Le samedi 22 juin 1985, Bernard Hettier est censé partir en week-end avec sa compagne, Monique. Ne le voyant pas revenir, celle-ci prévient les filles de son compagnon, qui d’emblée soupçonnent Simone Weber, son ancienne maîtresse, de le séquestrer chez elle.

Inquiète, elle demande alors à son fils de se rendre jusqu’au domicile de cette dernière. Là, il trouve portes closes, mais aperçoit la voiture de son beau-père, garée juste en face de la maison. Et lorsqu’il revient le soir même, il constate que le véhicule s’est volatilisé.

Alertée, la fille de Bernard Hettier signale alors la disparition à la police, mais faute d’éléments criminels, les inspecteurs restent prudents. Pour elle, cela ne fait pourtant aucun doute : Simone Weber s’en est prise à son père, et elle est déterminée à le prouver.

Une relation à sens unique

Si Patricia Hettier soupçonne l’ex petite amie de son père, c’est parce que celle-ci harcèle son père depuis des mois.

En effet, peu de temps après leur rencontre, Simone Weber, soupçonnant son nouvel amant de la tromper, commence à le suivre, à relever son compteur kilométrique et à voler son courrier. Épuisé par cette surveillance constante, Bernard Hettier finit donc par mettre un terme à leur relation, mais malheureusement pour lui, Simone Weber ne l’entend pas de cette oreille. Loin de prendre ses distances, elle redouble d’efforts pour se rapprocher de lui, allant jusqu’à se faufiler dans son lit la nuit ou à lui administrer des médicaments pour le droguer.

Par la suite, l’une de ses amies rapportera d’ailleurs qu’il était venu la voir le matin de sa disparition et lui avait confié, lors de sa visite, que Simone Weber l’attendait chez lui avec un fusil. Des propos en partie confirmés par les voisins de Bernard Hettier, qui disent les avoir entendus se disputer en début d’après-midi. Lors de cette dispute, Simone Weber aurait même à plusieurs reprises menacé son ancien compagnon de le tuer.

Plusieurs éléments troublants, mais aucune preuve tangible

Alors que dans un premier temps les forces de l’ordre croient à une simple fugue, les filles de Bernard Hettier soutiennent qu’un tel comportement ne lui ressemble pas. Face à la détermination de celles-ci, la police décide alors de fouiller l’appartement de Simone Weber, mais ne trouve aucune preuve incriminante.

Pour autant, Simone Weber n’est pas tirée d’affaire. Quelques jours après la perquisition de son domicile, l’employeur de Bernard Hettier reçoit un arrêt de travail au nom du disparu, rédigé par un médecin d’Epinay-sur-Seine, en banlieue parisienne. Dès lors, il suffit aux enquêteurs de quelques recherches pour découvrir que Simone Weber s’était rendue chez sa fille à Epinay-sur Seine, une semaine après la disparition de son amant. Interrogée à ce sujet, elle admettra avoir demandé à son beau-fils de se rendre dans un cabinet médical et de se faire passer pour Bernard Hettier, mais expliquera avoir mis en place ce stratagème pour éviter à son ancien amant des problèmes avec son patron.

Une explication qui ne convainc pas le Procureur de la République de Nancy, qui décide dans la foulée d’ouvrir une procédure d’information judiciaire.

Une femme rusée

Simone Weber est placée sous surveillance au bout de 17 jours d’enquête. Consciente que ses moindres faits et gestes sont épiés, elle multiplie les allées et venues en voiture pour compliquer la tâche des policiers, et s’assure de communiquer par codes lorsqu’elle téléphone à sa sœur, Madeleine.

Malgré ces précautions, les enquêteurs comprennent toutefois, lorsqu’ils l’entendent donner les résultats du Lotto à sa sœur, que les numéros gagnants correspondent en fait au numéro de téléphone d’une cabine téléphonique située à deux pas de chez elle.

Ignorant que ce combiné est lui aussi sur écoute, Simone Weber se montre moins prudente, et dit "qu’il faut trouver une pension pour la Bernadette". Traduction : il faut faire disparaître la voiture de Bernard, qui pour l’instant se trouve à Cannes, où habite sa sœur. Afin de faire disparaître le véhicule de la circulation, Madeleine Weber loue donc un garage sous un faux nom.

Des preuves accablantes, mais encore insuffisantes

À ce stade de l’enquête, le juge d’instruction décide qu’il est temps de procéder à l’interpellation simultanée de Simone et Madeleine Weber. Placées en garde à vue, l’une comme l’autre refusent cependant d’avouer quoi que ce soit. Au contraire, Simone Weber nie en bloc et prétexte avoir voulu mettre la voiture de Bernard à l’abri pour éviter qu’elle soit abîmée.

Idem lorsque la police perquisitionne son appartement et met la main sur deux carabines à plomb munies d’un silencieux et une douille percutée. Envers et contre tout, l’accusée s’en tient à sa version des faits. Mais alors qu’elle clame haut et fort son innocence, la police découvre dans le coffre de la voiture de Bernard Huttier une meuleuse à béton, c’est-à-dire un appareil muni de disques tranchants, d’ordinaire utilisé pour scier les bordures des trottoirs.

Par ailleurs, le couple de personnes âgées qui habite l'appartement situé sous celui de Simone Weber livre un témoignage troublant, puisqu’ils racontent avoir aperçu leur voisine descendre un certain nombre de sacs-poubelles, la nuit de la disparition de Bernard Huttier.

Une macabre découverte

Malgré le manque de collaboration de leur principale suspecte, les enquêteurs disposent à présent de suffisamment d’éléments pour formuler une hypothèse qui tienne la route. Convaincus que la victime a été abattue d’une balle en pleine tête, puis démembrée à l’aide d’une meuleuse à béton, ils remuent ciel et terre pour retrouver son corps. Après avoir fouillé un ossuaire et une décharge publique, ainsi qu’un canal et toutes les forêts alentour, ils reçoivent finalement un appel de la police de Poissy, où un pêcheur vient de retrouver en bord de Marne un tronc dans une valise lestée d’un parpaing.

Les connaissances scientifiques ne sont alors pas suffisantes pour procéder à une analyse ADN, néanmoins le groupe sanguin correspond à celui de Bernard Hettier. De plus, sa fille reconnaît la valise, qu’elle dit avoir achetée avec son père.

Quant aux enquêteurs, leurs derniers doutes partent en fumée lorsqu’ils apprennent que la composition chimique de la peinture bleue qu’on a retrouvée sur le parpaing est la même que celle du toit de Simone Weber.

Que devient Simone Weber après sa condamnation ?

À l’issue de son procès, Simone Weber est finalement condamnée à 20 ans de réclusion, mais bénéficie d’une remise de peine qui lui permet de sortir de prison au bout de 14 ans. Elle vit aujourd’hui en Epad et maintient avoir été accusée à tort du meurtre de son ancien amant.

Une enquête à découvrir ce mercredi 2 août à 20h15 sur La Une, et sur Auvio pendant les 7 jours suivants.