Simone Veil : de Birkenau au Panthéon

Entretemps, Simone est sensible à divers sujets, tel l’adoption. Dès 1968, le livre "L’adoption : données médicales, psychologiques et sociales", qu’elle cosigne avec Clément Launay et Michel Soulé, paraît aux Éditions sociales françaises. Y sont traités bien des sujets autour de cette façon comme une autre d’avoir un enfant, d’aimer un enfant.

Puis, ce sera l’entrée en politique. Doucement, discrètement. Lorsque Valéry Giscard d’Estaing est élu à la Présidence de la République en 1974, Simone est nommée ministre de la Santé. Le Président lui demande d’élaborer une loi sur l’interruption volontaire de grossesse. La ministre présentera son projet lors d’un discours mémorable à l’Assemblée nationale et la loi entrera en vigueur le 17 janvier 1975.