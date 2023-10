Simone Susskind : "Les Israéliens portent une responsabilité, une fois de plus, ils n'ont pas vu venir ces attaques"

"J’espère qu’ils ne vont pas entrer dans Gaza parce que ce sera un drame total." Alors que l’on s’attend à une offensive terrestre de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, en réponse à l’attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas sur le territoire israélien, Simone Susskind, fondatrice de l’association "Actions in the Mediterranean", qui s’efforce de créer des liens entre Israéliens et Palestiniens, témoigne sur La Première. "C’est un piège", estime-t-elle.

Un piège tendu par le Hamas, la tentation de l’escalade pour le gouvernement israélien. "La vengeance à laquelle travaillent les Israéliens, c’est un sentiment humain. Ils ont été humiliés. Ils portent des responsabilités essentielles dans ces attaques du Hamas." Des attaques "terrifiantes et inacceptables", que les Israéliens n’ont pas vu venir, "une fois de plus", comme en 73, lors de la guerre du Kippour. "La plus grande partie des troupes qui devaient normalement être basées à la frontière avec Gaza ont été envoyés en Cisjordanie pendant ces périodes de fêtes, essentiellement pour protéger les colons", explique-t-elle.

Simone Susskind est aussi la veuve de David Susskind, l’une des grandes figures de la communauté juive de Belgique, le fondateur du centre communautaire laïc juif. De gauche, elle fut également sénatrice et députée. Juive laïque, elle milite pour la paix, elle qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps de la mort durant la deuxième guerre mondiale.

Elle veut faire entendre la voix de ceux qui, en Israël, ne sont ni proches du gouvernement ni proches des extrémistes, des voix "qu’on entend trop peu". Elle évoque cette amie activiste, prise en otage par le Hamas, qui vivait le long de la frontière avec Gaza. "Elle emmenait par exemple régulièrement des enfants et des Palestiniens malades en Israël ou en Cisjordanie pour qu’ils soient traités. Que disent ses fils aujourd’hui ? Ils sont contre la violence, contre le bombardement des Palestiniens."

L’inaction de la communauté internationale

Avec le massacre commis par le Hamas, dit-elle, beaucoup de Juifs ont le sentiment que la Shoah n’a pas disparu. "Quelque chose dans la mémoire a été réactivé. À côté de ce narratif juif et israélien, vous avez le narratif palestinien, avec la mémoire de la Nakba (la "grande catastrophe", le déplacement forcé de 700.000 Palestiniens lors de la création de l’Etat d’Israël en 1948, ndlr), avec la mémoire des souffrances des Palestiniens pendant ces septante-cinq années. Que fait-on avec ces mémoires ? Comment peut-on construire l’avenir ?"

Elle dénonce par ailleurs l’inaction de la communauté internationale : "Ça fait des décennies que rien ne bouge. Quand vous parlez avec des diplomates européens, ils savent très bien que c’est une situation qui mène les Israéliens et les Palestiniens droit dans le mur. On y est ! Mais ils ne sont pas capables de prendre les mesures. Il y a des moyens de pression mais on ne les active pas."

Simone Susskind craint l’importation du conflit en Europe. Elle estime que le Premier ministre, Alexander De Croo, a eu raison d’alerter à ce sujet. "Les gens n’écoutent plus que leurs tripes, ils n’écoutent plus leur raison. La frontière est très fine entre le discours antisémite et les critiques de l’Etat d’Israël. Donc tout ça crée chez nous aussi, en Europe, des situations qui, parfois, peuvent devenir incontrôlables." Et cela, conclut-elle, l’engage à plus s’engager encore.