Simone, le voyage du siècle un film de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein dans le rôle de Simone Veil adulte, Rebecca Marder dans celui de Simone Veil jeune et Olivier Gourmet méconnaissable dans le rôle d’Antoine Veil

Alors qu’elle profite des rayons du soleil en cette belle journée d’été dans sa villa du bord de mer, Simone Veil, déjà âgée, se remémore les jours heureux de son enfance passés dans la villa familiale de La Ciotat, pendant les vacances, entourée de ses parents, de son frère et de ses deux sœurs. Une vie douce auprès d’une mère aimante, et d’un père architecte très patriote, foncièrement attaché à la laïcité et trop confiant en la République quand la France fut confrontée à la menace nazie. Pour cette famille juive suivront alors les jours noirs et terrifiants. La déportation à 16 ans vers le camp d’Auschwitz, là où Simone, née Jacob, perdra son père, sa mère et son frère.

Puis ce sera le retour à la vie, de brillantes études, sa rencontre avec Antoine Veil - celui qui deviendra son mari et le père de ses trois garçons - et un remarquable parcours en politique, avec, entre autres faits marquants, ce discours le 26 novembre 1974 à la tribune de l’Assemblée Nationale, à jamais gravé dans les mémoires, pour défendre son projet de loi sur l’avortement, loi qui sera promulguée le 17 janvier 1975…