Simone Inzaghi va défier "l’équipe la plus forte du monde" : "Nous essaierons de répéter l’exploit de 2010"

L’adversaire impressionne, il peut carrément faire peur. "Nous allons rencontrer l’équipe la plus forte du monde, qui a remporté la Premier League cinq fois au cours des six dernières années, le championnat le plus compétitif du monde. Nous devrons être compétitifs en tant qu’équipe, car nous serons confrontés aux meilleurs, avec un grand entraîneur qui a marqué le football moderne de son empreinte".



City est une machine parfaitement huilée, capable d’étouffer son adversaire, de la priver de ballon et de frapper à tout moment. Un coup de génie de De Bruyne, une action de classe de Silva, un jaillissement de Gundogan, une finition chirurgicale de Haaland, le danger peut venir de partout. "Il y a beaucoup d’admiration pour eux et tout ce qu’ils ont fait au fil des ans. Cette année, je pensais qu’ils atteindraient la finale. Plus on les voit, plus on comprend pourquoi ils obtiennent ces résultats : c’est une équipe complète avec très peu de points faibles. Nous savons qu’ils commencent très fort, mais nous sommes prudents. Nous devrons être bons pour prendre la possession du ballon à City et mieux gérer le ballon quand nous l’avons".



Et Inzaghi d’invoquer le souvenir du succès décroché à Madrid en 2010, comme pour rappeler que sur un match tout est possible. "En 2010, un exploit a été réalisé et nous essaierons de le répéter en 2023. Les deux équipes auront les meilleurs joueurs qui peuvent faire la différence. Ils ont gagné deux titres cette année (le doublé FA Cup-Premier League, ndlr), mais nous aussi (la Copa et la Supercoppa, ndlr)."