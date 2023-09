Simone Guillissen-Hoa, la femme qui a dessiné la Maison de la Culture de Tournai, mise à l’honneur

En écho aux journées du patrimoine, la Maison de la Culture de Tournai mettra à l’honneur le "matrimoine" ce samedi 9 septembre. Elle propose de partir à la découverte de Simone Guillissen-Hoa, l’architecte qui a dessiné les bâtiments occupés depuis les années 80 par la culture dans la cité des Cinq clochers.

Décédée en 1996, Simone Guillissen-Hoa était l’une des premières femmes architectes belges. Son nom est aujourd’hui peu connu du grand public. Même dans les couloirs de la Maison de la Culture beaucoup l’ont oublié. Et pourtant, le bâtiment est une œuvre majeure de l’architecte belge. "C’est la consécration de sa carrière, son dernier grand chantier", explique Apolline Vranken (architecte et chercheuse FNRS – ULB) qui lui consacre une thèse depuis 3 ans.

Quatrième femme diplômée de la faculté d’architecture de la Cambre dans les années 30, Simone Guillissen-Hoa parvient à émerger dans un contexte sexiste. "Dans l’esprit de l’époque, les architectes femmes sont là pour penser des maisons et des cuisines. Simone Guillissen-Hoa va dépasser ça, c’est la première femme à travailler seule, à ouvrir son propre bureau. Elle va aussi avoir des commandes publiques, et ça aussi c’est révolutionnaire pour l’époque."

Simone Guillissen-Hoa signe une cinquantaine de réalisations. Mais son nom restera peu connu du grand public. "Cela s’explique parce que c’est une architecte moderniste. Pendant très longtemps, on a démoli tous ces bâtiments qui dataient des années 50 jusqu’aux années 80, explique Apolline Vrancken. Le deuxième facteur invisibilisant, c’est le fait d’être une femme. On est dans un système où ce sont les architectes génies qui vont rester dans l’histoire de l’architecture, Simone Guillissen-Hoa ne répond pas à ce profil-là. Elle n’est pas exubérante, pas dans les scandales et les frasques. C’est ce qui fait sa qualité, c’est un rapport très humain et très terre à terre avec ses projets et sa clientèle. Enfin, dernier facteur invisibilisant, c’est le fait d’être Belge. Si vous demandez au public de citer un architecte, ce sont des noms internationaux qui vont sortir. Donc nous, on travaille aujourd’hui à redorer le nom de Simone Guillissen-Hoa et de ses consœurs."

La vie et l’œuvre de Simone Guillissen-Hoa seront évoqués largement ce samedi 9 septembre à 14 heures à la Maison de la Culture de Tournai, dans un bâtiment qu’elle a dessiné et qui vient tout juste d’être rénové. Apolline Vranken y donnera une conférence qui sera suivie d’une visite musicale du bâtiment.

Crédit photo : Archives JP Hoa Fonds Simone Guillissen-Hoa © Archives Jean-Pierre Hoa