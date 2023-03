Simone de Beauvoir : un triangle amoureux avec Jean-Paul Sartre

Lundi 17 juin 1929, l’Ecole Normale Supérieure à Paris, sont tombés les résultats du concours de l’agrégation de philosophie. L’un des plus durs, des plus compétitifs du système scolaire français.

Sur un banc est assis un couple, qui trône sur un nuage. Lui vient d’être reçu major au concours ; elle, seconde. Leurs noms ? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. L’amour, toujours, et une envie dévorante de liberté, les anime. Se séparer l’un de l’autre est déjà chose impossible. Leur relation, passionnante, hors-norme, magistrale et nourrissante, va changer leur destin. Et aussi celui de la France.

Simone de Beauvoir est presque aussi grande que son amoureux, alors même qu’elle est assise sur le banc. Le major de promo ne mesure qu’un petit mètre 53. Elle, presque quinze centimètres de plus. Ils détonnent, tous les deux, dans les rues parisiennes de l’entre-deux-guerres. Et ils affichent déjà une complicité qui étonne dans leurs cercles respectifs. Cette rencontre a été comme une évidence, et Sartre en venait presque à bénir le fait d’avoir raté une première fois le concours l’année précédente. Le destin fait parfois bien les choses.

Partant de cette promotion exceptionnelle de 1929, L’Heure H dresse le portrait de cette célèbre romancière et icône du féminisme. Le podcast revient sur son parcours controversé d’enseignante, avant de s’attarder sur celui de l’autrice à succès, philosophe et militante avant-gardiste. Avec au cœur de l’intrigue, un pacte amoureux concernant "amours contingentes" qui ont provoqué son renvoi de l’éducation nationale.