Simone Biles se souvient de ses premiers mondiaux à Anvers : "Je n’étais personne à l’époque"

La reine Simone Biles est de retour à Anvers, la ville où elle avait ouvert son compteur mondial il y a dix ans. À cette occasion, l’Américaine, désormais âgée de 26 ans, a rencontré la gymnaste belge Nina Derwael, qui a dû faire l’impasse sur ces championnats du monde à cause d’une blessure à l’épaule. Dans cet entretien pour la VRT, la gymnaste la plus médaillée de l’histoire a évoqué sa carrière avec toute la sympathie qui la caractérise.

Après une pause de deux ans pour soigner sa santé mentale, Simone Biles fait son retour sur la scène mondiale, à Anvers. Une ville qu’elle connaît bien puisqu’elle y a remporté quatre médailles dont deux en or lors de ses premiers mondiaux, en 2013. Elle n’avait alors que 16 ans.

"Je me souviens qu’après les mondiaux, ma mère m’a acheté des boucles d’oreilles ici à Anvers. Pendant un moment, j’ai eu peur de les porter parce qu’elles étaient très chères. Mais maintenant, cela fait presque dix ans que je les porte. J’ai hâte d’acheter plus de diamants", a-t-elle plaisanté.

Au-delà des bijoux, la ville d’Anvers lui a surtout donné toute la confiance dont elle avait besoin pour aller de l’avant : "Je n’oublierai jamais mes premiers mondiaux. Je n’étais personne à l’époque. Personne n’avait vraiment entendu parler de moi. Je n’avais pas de nom. C’est après ces mondiaux que j’ai vraiment commencé à croire en ma gymnastique. En tant que championne du monde, je me suis dit, d’accord, peut-être que vais pouvoir traîner avec les filles plus âgées, et peut-être qu’un jour j’irai aux Jeux olympiques".

Je n’aurais jamais pensé que ma carrière durerait dix ans…

Les Jeux Olympiques, elle y a participé à deux reprises, en 2016 et 2021. Au total, elle aura décroché sept médailles olympiques dont quatre en or à Rio.

"Beaucoup de choses ont changé depuis 2013. J’étais vraiment têtue à l’époque. Je suis évidemment beaucoup plus mature. Je suis mariée à présent. J’ai l’impression d’être très différente… Mais j’aime toujours autant la gymnastique et mon objectif est toujours le même : m’amuser et inspirer les enfants. Chaque année, j’ai l’impression de m’améliorer un peu. Je n’aurais jamais pensé que ma carrière durerait dix ans…", a confié Simone Biles à Nina Derwael.

À 26 ans, Biles va devenir la première Américaine à participer à six mondiaux. "C’est une statistique un peu folle… Plus je continue dans la gymnastique, plus je continue à battre des records. J’espère que cela inspirera les autres filles", a conclu Simone Biles.

Avec déjà 19 titres mondiaux dans sa collection, la reine de la gymnastique pourrait encore accroître sa domination à Anvers.