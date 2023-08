Simone Biles remporte l'US Classic pour son retour après deux ans sans compétition

La quadruple championne olympique de gymnastique Simone Biles a fait un retour triomphal à la compétition samedi en remportant l'US Classic après une interruption de deux ans.

Pour sa première compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo, Biles a électrisé le public à Chicago avec une performance époustouflante, récompensée d'un total de 59,100 points au concours général.

Celle qui a remporté 19 médailles d'or aux championnats du monde a commencé l'épreuve aux barres asymétriques, où elle a reçu une note de 14,000 points, le troisième meilleur score. La star américaine de 26 ans a ensuite pris la première place à la poutre (14,800 points). Au sol, la foule a applaudi chacun des mouvements de son impressionnant enchaînement, récompensé par une note de 14,900, la meilleure de la compétition. Elle a terminé par un magistral passage au saut, obtenant là aussi la meilleure note (15,400 points) avec une performance dont la hauteur et l'atterrissage, impeccable, ne trahissaient rien de sa longue absence.

"C'était une super sensation, en particulier après tout ce qui s'est passé l'an dernier", a commenté Biles, qui a choisi de ne pas tenter les figures les plus risquées pour son retour. Simone Biles n'a pas encore annoncé si elle comptait participer aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, mais l'US Classic à Chicago pourrait être une première étape dans cette direction.

Cette compétition est la dernière chance de se qualifier pour les championnats nationaux américains qui se dérouleront du 24 au 27 août à San Jose, en Californie. "On y travaille encore", a répondu l'Américaine, questionnée sur les JO de Paris. "Mon objectif principal, c'était ça (l'US Classic), ensuite les championnats (nationaux), et après cela on se projettera sur les mondiaux (en octobre à Anvers), puis on verra". Simone Biles avait utilisé l'US Classic pour faire son retour en compétition en 2018 après une longue pause à la suite des Jeux olympiques de Rio, où elle avait remporté quatre médailles d'or. Lors des Jeux de 2021 au Japon, l'Américaine s'était retirée de la plupart des épreuves pour des raisons de santé mentale et de sécurité. La décision de Biles de se retirer de la compétition avait contribué à mettre en avant le sujet de la santé mentale des sportifs de haut niveau.