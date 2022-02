Simone a Soif ! est une marque 100% belge de limonade biologique proposant une gamme de produits naturels sans sucres ajoutés et sans additifs. L’entreprise schaerbeekoise lancée en mars 2016 travaille de façon artisanale, en circuit court et présente une vraie alternative aux différents softs que l’on connait toutes et tous. La boisson est composée d’eau, de vapeur de plantes (ce qu’on appelle hydrolat) et de vrais fruits et légumes locaux et de saison. Rien que ça !