Simon Yates vainqueur de la 1ère étape du Tour des Asturies

Simon Yates (BikeExchange - Jayco) a remporté vendredi la première étape du 65e Tour des Asturies cycliste (2.1). Après 168,9 kilomètres entre Oviedo et Pola de Lena, le Britannique s'est imposé en solitaire après avoir placé une attaque à six kilomètres du but.

L'Italien Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) et le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) ont pris les deuxième et troisième places, 14 secondes derrière Yates. L'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros) et l'Italien Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) complètent le top 5.

C'est la 25e victoire en carrière pour le Britannique de 29 ans, deuxième de Paris-Nice mi-mars où il avait fait vaciller Primoz Roglic en remportant la 8e et dernière étape à Nice.

Samedi, la 2e étape reliera Candas à Cangas del Narcea sur la distance de 202 kilomètres. L'arrivée est placée 20 km après le sommet d'El Acebo, dernière montée du jour longue de 7,7 km à 8,2% de déclivité moyenne.

En 2021, le Colombien Nairo Quintana, absent cette année, avait inscrit son nom au palmarès de l'épreuve disputée dans le nord de l'Espagne.