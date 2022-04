Simon Veil incarnée par Cristiana Reali sur scène

On sait tous plus ou moins que Simone Veil fut une figure décisive dans la lutte contre la discrimination des femmes, mais on ne connaît pas assez son parcours.

C’est ce qu’il nous est proposé de découvrir dans ce spectacle important, où Simone est incarnée par la magnifique Cristiana Reali. La comédienne a contribué à adapter pour le théâtre l’autobiographie qu’avait publiée Madame Veil en 2007. "Simone Veil, les combats d’une effrontée" redit l’expérience de la déportation, la détermination superbe, Sciences Po, la carrure politique, la présidence du Parlement européen : une leçon à admirer à Mouscron le 6 avril prochain.