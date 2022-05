Simon Tetzlaff, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1997 à Frankfurt en Allemagne, Simon Tetzlaff a reçu dès sa plus tendre enfance une éducation musicale, piano, et violoncelle, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’il est le fils du violoniste Christian Tetzlaff, et le neveu de la violoncelliste Tanja Tetzlaff.

Alors qu’il faisait ses études à l’Académie de musique de Frankfurt, il a remporté deux prix de la compétition allemande "Jugend Musiziert", ce qui lui valut d’être invité aux master classes de l’Académie Kronberg.

Ces dernières années, Simon Tetzlaff a joué en tant que soliste avec l’ensemble des "Frankfurter Solisten", le Munich Student Orchestra, et l’Hamburger Camerata, tout en apparaissant en direct dans le Show radio de la NDR ""Young Artist’s Stage" et en participant également au festival de musique de chambre "Spannungen".

Depuis février 2020, il joue sur un violoncelle de Jean Baptiste Vuillaume, grâce au Fonds des instruments de musique de la Deutsche Stiftung Musikleben.

Retrouvez ses prestations lors des différentes épreuves du Concours.