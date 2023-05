Simon Mignolet souligne l’inconstance du FC Bruges : "C’est un problème qu’on a rencontré toute la saison"

Un match à l’image de leur saison. C’est ce qui est arrivé à Bruges ce dimanche, qui après avoir dominé la première période et mené 0-2 face à l’Antwerp, a reculé pour finalement se faire déborder par le matricule 1 dans les arrêts de jeu (3-2).

"Oui c’est vrai" concède le portier brugeois Simon Mignolet au micro d’Erik Libois après le match. "À nouveau on joue un bon match mais on n’était efficace ni en attaque ni en défense. C’est un problème qu’on a rencontré toute la saison. C’est donc une déception de ne même pas empocher un point"

Mais c’est justement de cette saison difficile que Simon Mignolet veut tirer les enseignements, pour recommencer à performer dans le futur. "C’est une saison à retenir" déclare le Soulier d’or. "Il nous faut apprendre de ces erreurs. Nous avons beaucoup de jeunes sur la feuille de match, ils doivent apprendre. On le sait, en Belgique, les play-offs se jouent sur des détails. Ce fut encore le cas aujourd’hui."

Reste maintenant que le champion de Belgique en titre va jouer les faiseurs de roi. Le titre n’est plus accessible, il se jouera entre les trois équipes mieux placées que le FCB. En bon diplomate, Simon Mignolet ne dégage aucun favori. "L’Antwerp est une bonne équipe. Ils sont forts défensivement. C’est un vrai bloc. Ce n’est jamais fini avec eux, même quand tu gagnes 2-0" termine l’ex-Diable rouge. "Genk joue un football plus offensif. Et l’Union joue de manière très intelligente."