Simon Mignolet, Soulier d’Or de tous les records : "La 1e fois que j’étais venu à la cérémonie, je m’étais mis en tête de le gagner"

La logique a été respectée. Grandissime favori, Simon Mignolet a remporté le Soulier d’Or 2022. Il devient donc le premier gardien à être plébiscité depuis Michel Preud’homme en 1989, soit il y a 34 ans. Forcément, le Brugeois était aux anges après la cérémonie.

"Je suis très fier de gagner ce trophée en tant que gardien. Quand tu vois les noms qui ont gagné, c’est top. Je n’aurais jamais pu m’imaginer m’installer aux côtés de ces noms" confiait-il au micro de Pascal Scimè.

Cerise sur le gros gâteau, Mignolet a gagné avec le plus grand écart de l’histoire du Soulier d’Or. Casper Nielsen, son plus proche concurrent, pointe en effet à 451 points du Brugeois : "Je n’étais pas au courant. Cela rajoute un petit quelque chose de plus. D’abord en tant que gardien puis en plus avec cet écart. Donc juste, merci à tous ceux qui ont voté pour moi !"

Le portier des Blauw&Zwart a évidemment été questionné sur les quelques moments clés qui ont forgé cette victoire individuelle. Et comme un peu tout le monde, Mignolet retient deux périodes charnières : "Vous savez, en tant que gardien, il faut être important à des moments importants. Je pense que mes performances pendant les play-offs et la Champions League sont rentrées dans la tête des journalistes et des votants. La première fois que je suis venu à la cérémonie, je m’étais mis en tête de gagner le Soulier d’Or. Ce n’était pas un objectif, c’est difficile en tant que gardien mais ça a décuplé ma motivation. Et je l’ai fait."

Alors qu’est ce qui lui reste désormais comme objectif à atteindre ? "La Coupe" confie-t-il d’emblée. "Mais bon, demain je serai de retour l’entraînement, au travail. J’ai fait ma carrière comme ça et je vais finir ma carrière comme ça. Si ce trophée peut aider l’équipe ? Oui, ça peut amener une nouvelle ambiance, quelque chose de positif. On a juste besoin d’un bon résultat pour se relancer, ça va aider."