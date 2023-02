Simon Mignolet, prochain Diable Rouge à prendre sa retraite internationale ? Le Soulier d'Or tranchera d'ici un mois

Simon Mignolet, qui fêtera ses 35 ans le mois prochain, sera-t-il le prochain Diable Rouge à faire ses adieux à l'équipe nationale après ceux du capitaine Eden Hazard dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar ?

Dans le podcast Eleven Insiders de nos confrères d'Eleven Sports, le Soulier d'Or a affirmé qu'il y réfléchissait sérieusement et qu'une décision tombera avant le prochain regroupement des Diables Rouges et le début de la phase de qualification de l'Euro 2024, fin mars.

Doublure de Thibaut Courtois, Simon Mignolet compte 35 apparitions sous la vareuse de l'équipe belge et a participé à tous les grands tournois depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil, mais il n'a jamais joué lors d'un Mondial ou d'un Euro.

"J'ai toujours rejoint l'équipe nationale avec plaisir, c'est à chaque fois un honneur pour moi, rappelle Simon Mignolet. J'ai passé de très bons moments en sélection : le retour de la Belgique en Coupe du Monde au Brésil, la troisième place en Russie... J'apprécie de faire partie de ce groupe et de cette génération. Mais je me suis cassé deux doigts au Brésil, je me suis blessé au genou lors du dernier Euro... et en plus, je ne joue pas. Et je veux encore jouer ! J'aurai 35 ans en mars prochain, je suis sous contrat à Bruges jusqu'en 2026, et je veux faire les bons choix pour la suite de ma carrière. Je dois prendre une décision, en concertation avec ma famille et le Club Bruges, avant le mois de mars. C'est une évidence pour moi, soit je participe à l'intégralité de la prochaine campagne qualificative, soit je n'en suis pas. Tout doit être réglé d'ici là."