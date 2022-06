Simon Mignolet pense que "perdre 4-1 peut être un signal pour qu’on change quelque chose"

"Quand on perd 1-0 ou qu’on partage, on n’en tire pas les mêmes leçons que si on perd 4-1 contre les Pays-Bas." Simon Mignolet est convaincu que la contre-performance des Diables rouges face aux voisins néerlandais peut servir de déclic à notre sélection. Il l’a affirmé une première fois en conférence de presse avant de le répéter devant les caméras de la RTBF au micro de Pierre Deprez, deux jours avant le match de la Belgique face à la Pologne.

"On n’a pas bien joué collectivement. On doit en tirer les leçons. Je crois qu’on doit jouer davantage en bloc, à nouveau comme une équipe. Parfois perdre 4-1, c’est quelque chose de bon pour nous faire prendre conscience de certaines choses. C’est peut-être un signal pour qu’on puisse changer quelque chose dans le groupe avant de jouer la Coupe du monde", a affirmé le gardien des Diables rouges et du Club de Bruges.