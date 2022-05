Simon Mignolet : "On a fait deux grands pas vers le titre mais ce n'est pas fini"

"Ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont montré même à dix. Malgré en infériorité numérique, ils ont pu nous bousculer et nous faire trembler", concède Clinton Mata au micro d'Eleven. "Si je suis honnête, je vous dis que la première mi-temps elle est pour eux, la deuxième pour nous. On a pu hausser notre niveau après la pause. On a eu plus d’occasions qu’eux. Le football se joue sur des détails. Aujourd’hui (mercredi soir), on a eu de la chance et Dieu était avec nous. On savait que le public allait jouer un rôle. J’étais très confiant de jouer ce match à domicile".



Très en forme dans ces play-offs, Big Si a encore été déterminant. Il a multiplié les arrêts et a dû s'employer dès la 20e seconde de jeu. "C’est un arrêt très important parce que si ça rentre, c’est un match complétement différent. Ils peuvent jouer leur style idéal. avec une bonne organisation et leurs deux attaquants dangereux en contre. Heureusement, c’est resté 0-0. Quand ils se sont retrouvés à dix, on a changé le match".