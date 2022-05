Simon Mignolet : "l'Union a eu les meilleures occasions, mais l'expérience a fait la différence"

Simon Mignolet a été l'un des hommes du match lors de la victoire du FC Bruges sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (0-2). Il s'est arrêté au micro d'Eleven Pro League. "Les meilleures occasions étaient pour l’Union. C’était la même chose que dans la phase classique. Mais ici, il n’y a que les trois points qui comptent. On s’est battu pour obtenir ce succès, mais on n’est encore nulle part. Il faut encore jouer trois matchs en Champions Playoffs."

En difficulté en première période, les Brugeois ont finalement émergé dans le dernier quart d'heure du match via une tête de Hans Vanaken. "A la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait rester calme. C'est l'expérience qui a parlé. On a cette force de rester tranquille lors des moments difficiles. Puis Hans (Vanaken) nous marque un but très important de la tête. On a également réussi à garder le zéro durant trois matchs consécutifs, ça fait la différence."

Mignolet a vu le penalty de Dante Vanzeir passer à côté du but. "J'essaie de faire des trucs spéciaux, je fais tout ce que je peux pour déstabiliser le tireur. On sait que c'est difficile de tirer un penalty à ce moment-là du match."