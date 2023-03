Simon Mignolet, l'éternel N.2, va faire ses adieux aux Diables rouges

Le récent Soulier d'Or totalise 35 caps en 129 sélections en équipe nationale. Il a été appelé pour la première fois chez les Diables en mars 2011 pour le match en Autriche (0-2).



Un temps titulaire, il a été barré par Thibaut Courtois, dont il a été la doublure lors de trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euro (2016 et 2020).