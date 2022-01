Simon Mignolet, homme du match entre le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise : "l’Union n’est pas là par accident, c’est une bonne équipe"

Le FC Bruges pourra se dire qu’il a pris un bon point face à l’Union Saint-Gilloise lors de la 24e journée de Pro League. Et ce point, il le doit à Simon Mignolet, homme du match.

Rarement Bruges aura aussi peu cadré cette saison en Pro League (un seul tir). Et rarement Bruges aura été aussi malmené sur sa pelouse. Car l’Union Saint-Gilloise aurait pu revendiquer plus qu’un match nul si Simon Mignolet n’avait pas défendu les cages du Club.

"En effet, on doit se créer plus d’occasions quand on est à la maison", commence par expliquer Simon Mignolet au micro d’Eleven Pro League.

"En première mi-temps, l’Union est meilleure et puis avec le changement (Lang est sorti à la pause pour Balanta), on a contrôlé. Mais on n’a pas vraiment eu des occasions pour marquer. On a maintenant joué trois matches avec le coach. On voit qu’on veut la possession, mais il faut se créer des occasions. Mais ça prend du temps. Ce point contre l’Union peut-être un bon point. D’autant plus qu’on est à deux clean sheet à la maison de suite et c’est bien aussi."

Une clean sheet qui aura été difficile à aller chercher pour Bruges. "Je suis content d’aider l’équipe et je suis là pour ça. J’espère que c’est quatre points pris contre l’Union en deux matches pourront faire la différence. L’Union est une bonne équipe avec une bonne tactique et deux très bons attaquants. C’est pour ça que je dis que ce n’est pas un accident s’ils ont neuf points d’avance. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence et si tu as ça en Belgique, tu peux faire des résultats. On devra compter sur eux jusqu’à la fin et si quelqu’un dit l’inverse, il est fou. Mais la pression va venir d’un autre côté. Ils vont devoir gérer cette pression."

Avec ce partage, l’Union est première avec neuf points d’avance sur Bruges et dix sur l’Antwerp qui compte un match de moins.