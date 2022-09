Simon Mignolet fier de ses coéquipiers : "Une nouvelle page dans l’histoire européenne qu’on est en train d’écrire"

Le Club Bruges l’a fait ! Opposés au Bayer Leverkusen à l’occasion de la première journée de Champions League, les Blauw en Zwart ont parfaitement entamé leur campagne européenne avec une victoire à domicile (1-0). Simon Mignolet, portier et capitaine brugeois, était évidemment ravi à l’issue de la rencontre.

"Si tu veux gagner des matches en Champions League, il faut bien défendre. On a bien joué en première période, on avait la possession et on a inscrit un but. Puis tu sais qu’ils vont pousser et qu’il faut défendre. J’ai seulement effectué deux arrêts. Mes défenseurs ont bien joué. On a eu un peu de chance avec le but annulé mais il faut en avoir en C1. Je suis content car c’est un nouveau pas dans l’histoire européenne qu’on est en train d’écrire", a confié Mignolet au micro de notre journaliste Eby Brouzakis.

Malgré la belle victoire acquise avec les tripes, Mignolet, comme à son habitude, garde les pieds sur terre : "On a joué un très bon match contre Leverkusen, maintenant il faut aller à Seraing en championnat…".

Mardi prochain, les Brugeois se déplacent à Porto, défait à l’Atlético au terme d’un match complètement fou lors de la 1ère journée. "Ça sera un match encore plus difficile qu’aujourd’hui. Mais je ne veux pas parler de cette rencontre car je sais que, surtout pour les jeunes joueurs, le match à Seraing sera très compliqué".

Des jeunes qui ont brillé ce soir, à l’image d’Abakar Sylla, 19 ans, buteur et auteur d’une prestation 5 étoiles au sein de la défense brugeoise. "Il est en train de montrer ses qualités. C’est déjà un très bon joueur qui est à l’écoute, qui apprend très vite. Il a assez de qualités pour avoir une très belle carrière", a conclu le portier des Diables.