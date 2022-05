Simon Mignolet est-il l’homme du probable titre du Club Bruges ?

Simon Mignolet, c’est 34 années de vie dont la moitié comme professionnel entre les perches. Alors dire que le Diables Rouges a de l’expérience, c’est un euphémisme. Mais parfois la mécanique s’enraye.

En juin dernier, alors qu’il s’échauffe avant le match de la Belgique face au Portugal en huitième de finale de l’Euro, Mignolet ressent une gêne au genou gauche et doit quitter la sélection. Un mois plus tard, le verdict tombe. C’est une déchirure. Une opération pourrait tout arranger mais le mettrait sur la touche pour 5 à 6 mois. Impensable pour lui et pour le club de Bruges qui sait à quel point son dernier rempart sera important dans la conquête d’un troisième sacre consécutif.

Mais cette décision a des conséquences. Big Si doit bosser dur pour épargner son genou. Séances de kiné à répétition, échauffements prolongés d’une ou deux heures, refroidissement du genou à l’aide de glaçons après chaque match : les efforts sont nombreux et énergivores. Et puis, en match, les sensations ne sont plus tout à fait les mêmes notamment lors des sauts. A La Gantoise, contre le Standard ou face à Zulte-Waregem, Simon Mignolet commet des boulettes inhabituelles dans son chef. Critiqué de toutes parts, le portier du club voit sa confiance en lui écornée et met un genou à terre.