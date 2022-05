Simon Mignolet : "ça n'a pas été une saison facile pour moi, mais je suis toujours resté calme"

Simon Mignolet est indubitablement l'un des hommes du titre du Club Bruges. Il a sorti des arrêts extraordinaires durant l'ensemble des Champions' Playoffs, y compris lors de la victoire à l'Antwerp, qui a scellé le sort du championnat. Il était au micro d'Eleven Pro League. "A la mi-temps, j'ai dit aux gars qu'il fallait gagner plus de duels, parce que c'est la base d'un match de football. Heureusement, ce n'était que 1-0 au repos et après la pause, on n'a plus rien donné à part des centres."

Arrivé en 2019, Mignolet a remporté trois titres consécutifs. "L'année prochaine, on va essayer de faire quatre. Aussi, je n'ai toujours pas gagné la Coupe et j'aimerais bien la remporter une fois. C'est l'expérience qui a fait la différence dans cette fin de saison. En Champions' Playoffs, il faut rester très calme dans sa tête. Ca n'a pas été une saison facile pour moi (ndlr : le gardien a connu une baisse de régime notoire durant l'hiver) mais j'ai réussi à rester calme, comme je l'ai fait durant toute ma carrière."

Mignolet s'apprête à faire une grande fête à Bruges ce dimanche soir. "Pour mes deux premiers titres, on n'a pas pu célébrer avec les supporters. Ici, il faut absolument leur donner quelque chose. Champagne ou bière ? Les deux !"