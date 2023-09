Simon Mignolet après le partage face au Besiktas : "Ce qu’on doit retenir, c’est la manière dont on a joué face à une équipe très forte"

Côté turc, ce point par contre est plus qu’apprécié comme l’explique Jackson Muleka à la fin du match : "On savait que ça ne serait pas facile en venant ici. C’était compliqué ce soir, mais ce point, c’est un bon début et on doit continuer sur cette lancée. C’était un match compliqué. Ce point va nous servir pour la suite."

Content de revenir jouer en Belgique, Muleka prévient Bruges. Le match retour sera difficile : "Bruges va voir qu’en Turquie, l’ambiance sera différente. On va bien les accueillir avec nos supporters. On va continuer à pousser à chaque match et espérer aller le plus loin possible dans la compétition."

Avec ce résultat, Bruges manque de prendre la tête et se retrouve à égalité parfaite avec les trois autres équipes du groupe, Bodo/Glimt et Lugano ayant également partagé l’enjeu (0-0).