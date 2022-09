Simon Mignolet après la victoire historique de Bruges à Porto : "Ce n’est pas fini, le chemin est encore long"

Pour le quatrième match de suite, le deuxième d’affilée en Ligue des Champions, Simon Mignolet est parvenu à garder ses filets inviolés lors de la victoire 0-4 du Club de Bruges au FC Porto. "C’est une très belle soirée pour l’ensemble du club. C’est une magnifique victoire" confie le gardien brugeois au micro d’Eby Brouzakis. "Six sur six, une deuxième clean-sheet, c’est ce que nous voulions avant le match même si c’est toujours plus facile à dire qu’à faire. J’avais dit juste après le tirage que si nous voulions franchir un cap sur la scène européenne, il nous faudrait mieux défendre par rapport aux années précédentes. Et en ayant inscrit quatre buts à Porto, nous nous sommes mis dans une très belle position" poursuit le Diable rouge.

Le Club est devenu la première formation belge à réaliser un six sur six en Ligue des Champions. Deux victoires consécutives qui permettent aux Brugeois d’occuper seuls la tête du groupe B. "L’année passée après les deux premiers matchs nous avions pris quatre points sur six mais nous avons ensuite vu que ce n’était pas fini. C’est la même chose maintenant" tempère Simon Mignolet. "Après le tirage, j’avais dit que dans ce groupe tout le monde peut battre tout le monde. Preuve en est avec la victoire de Leverkusen contre l’Atletico. Ce n’est pas fini et le chemin est encore long même si nous venons de signer deux très belles victoires. On doit rester calme et juste penser à gagner le prochain match. Il reste encore quatre rencontres à jouer. Nous devons rester tranquilles et voir ce que l’on peut faire" conclut le gardien brugeois.