Simon Mignolet après la débâcle du Club Bruges : "Ce n’était pas notre soirée…"

Le Club Bruges s’est lourdement incliné face au FC Porto ce mercredi soir à l’occasion de la cinquième et avant-dernière journée de Ligue des champions (0-4). Même Simon Mignolet, héroïque jusqu’ici, n’a pas pu empêcher la défaite des siens.

"C’était difficile. Dans les 20 premières minutes, Porto était meilleur et on aurait déjà pu encaisser un but. Mais on garde le zéro. Après, on encaisse trop facilement et ils peuvent faire ce qu’ils préfèrent, partir en contre. En deuxième mi-temps, on reçoit un penalty qui peut changer le match mais on ne marque pas. Ce n’était pas notre soirée… Les derniers matches, on a su profiter des moments clés. Ce soir, ce n’était pas le cas. Porto méritait de gagner", a confié le portier des Diables à notre journaliste Eby Brouzakis à l’issue de la partie.

Avant cette lourde défaite face aux Portugais, Mignolet n’avait pas encaissé le moindre but en quatre rencontres de Champions League. "Mais je préfère en prendre 4 ce soir et 0 dans les matches précédents !", a-t-il répondu avec le sourire.

À une journée de la fin de la phase de groupes, le Club Bruges reste en tête du groupe B avec 10 points sur 15. Un bilan positif avant d’affronter le Bayer Leverkusen mardi prochain : "Quand tu joues à Bruges, c’est pour gagner chaque match. On veut être premier du groupe. Ce soir on n’a pas réussi mais il faut aller de l’avant".