Simon Mignolet après la claque reçue par Bruges : "Le Standard était meilleur que nous dans les duels et dans l’énergie"

"On avait 4 jours pour récupérer, je ne pense pas que ça puisse être une excuse", a-t-il ajouté, regrettant au passage d’avoir encaissé un 2e but au mauvais moment.

"Si on avait réussi à marquer en deuxième période, on aurait encore pu gagner ce match mais on a pris un but qu’on ne pouvait pas encaisser à ce moment-là du match", analyse-t-il.

Après cette claque reçue au Standard, le Club Bruges compte 8 points de retard sur l’Antwerp au classement. Un rival dont Simon Mignolet ne veut pas (encore) se préoccuper.

"Je regarde nos prestations, pas celles des autres. On ne peut pas jouer un match comme celui qu’on a joué aujourd’hui. La différence entre notre prestation de Porto et celle-ci était trop grande. On ne peut pas accepter cela. Cela ne sert à rien de regarder les autres équipes si on ne fait pas le boulot nous-mêmes."