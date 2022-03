Simon Malvaux : Zafi, des vélos en bois en direct de la forêt de Soignes

Une fois le bois récupéré, il faut le transformer et l’assembler pour créer le cadre du vélo. Et là aussi, tout le processus est réalisé à quelques kilomètres seulement de la forêt de Soignes. "C’est ça qui est génial ! Depuis l’arbre qui pousse jusqu’au cadre du vélo, tout se fait dans un rayon de 30 kilomètres." En relocalisant la transformation du bois, Zafi Cycles s’assure ainsi que toutes les étapes de la création du cadre sont aussi durables, locales et équitables que possible. "L’équipe s’engage aussi à planter des arbres deux journées par an pour combattre la déforestation et protéger nos écosystèmes."

Les autres composants du vélo, c’est-à-dire les roues, dérailleurs, freins, etc. proviennent dans la mesure du possible d’Europe, alors qu’en moyenne, 90% des composants qui constituent un vélo viennent aujourd’hui d’Asie. "Nous nous efforçons de travailler avec des fournisseurs européens. Et quand c’est impossible, nous favorisons le marché américain."