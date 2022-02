Simon Leviev, l’arnaqueur de Tinder, réagit à la série Netflix et supprime son compte Instagram

"L’arnaqueur de Tinder", une série documentaire sur Netflix a très bien marché depuis sa sortie le 2 février. Simon Leviev a réagi avant de supprimer son compte Instagram (ou bien aurait-il été hacké comme il le prétend ?).

Les films et séries de style 'true-crime' (se basant sur des histoires vraies) ont beaucoup de succès sur la plateforme de streaming. Le dernier en date : The Tinder Swindler (L’arnaqueur de Tinder en français) qui reprend les témoignages de femmes ayant été arnaquées par un certain Simon Leviev. Selon la série, Hayut (connu de ses victimes sous le nom de Simon Leviev) aurait volé 10 millions de dollars.

Attention, spoiler : Hayut n’a finalement jamais été condamné pour ses arnaques mais il a malgré tout été arrêté pour usage de faux (passeport). Il n’a purgé que cinq mois de sa peine de 15 mois de prison ce qui a ému et énervé plus d’un téléspectateur. Simon Leviev a repris son train de vie de millionnaire en montrant à qui veut le voir sur son compte Instagram qu’il n’a aucun souci d’argent (ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes arnaquées qui doivent encore rembourser leurs dettes de dizaines de milliers d’euros, parfois plus).