Simon Leviev dans une interview pour donner son point de vue sur l’arnaque de Tinder

D’après TMZ, il aurait lancé un compte sur Cameo et se ferait pas mal d’argent grâce aux fans qu’il a engrangé grâce à la série. D’après le site qui prétend avoir des sources directes, "il a gagné 30.000 $ au cours de ses 3 premiers jours, facturant 200 $ par pop pour une vidéo personnelle et 2000 $ par vidéo pour les entreprises." Il reçoit donc de l’argent en échange de vidéos de lui, souhaitant un bon anniversaire, félicitant des réussites ou encourageant des gens qui en ont besoin… Il s’amuse même de sa célèbre phrase "my ennemies are after me".

Selon Entertainment Tonight, "il a signé avec une gestionnaire de talents, Gina Rodriguez de Gitoni Inc., dans l’espoir de poursuivre une carrière dans l’industrie du divertissement" pour un podcast, une émission de rencontres (style les Princes de l’amour) et/ou un livre…

Les femmes qui ont été escroquées ont créé un "projet" sur gofundme permettant de récolter de l’argent afin d’éponger leurs dettes. Elles sont déjà à 194.200 euros, elles devraient pouvoir rembourser ce qu’elles ont perdu mais le grand gagnant de cette histoire ne serait-il pas Simon qui récolte une célébrité peu méritée selon beaucoup ?