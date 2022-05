Simon Fransquet, compositeur pluridisciplinaire

Multi-instrumentiste, le compositeur belge, Simon Fransquet s’emporte pour tout ce qui est fait de son et d’images et a une véritable passion pour la musique à l’image et le cinéma. Dans son émission Sur un air de cinéma, Pascale Vanlerberghe évoquera avec lui son parcours musical qui part de l’étude de la guitare, et classique et jazz, à la composition ainsi que les arrangements.

Il a toujours eu une affection particulière pour la composition dans laquelle il mélange aujourd’hui les différentes formations qu’il a reçues et y mêle aussi ses différentes rencontres et voyages partout dans le monde, où il a déniché une multitude d’instruments traditionnels.

Ses influences vont de la musique classique au jazz en passant par les musiques expérimentales, électroniques, diverses sortes de rock et métal, le rap, RnB et la soul mais aussi et surtout les musiques traditionnelles de partout dans le monde, le fado, le flamenco, la musique indienne, latine, des Balkans, d’Irlande…

Musicien de scène depuis plus de 10 ans, il a plus d’une centaine de concerts en Belgique et à l’étranger à son actif avec ses différents projets (Draw me a landscape, Chapeaux l’faire, Taxidi, Tanaë, Montenero…) ainsi qu’en tant qu’invité avec divers artistes tels Karim Baggili.

Ses bandes originales de films s’adaptent à tous les films pour lesquels il crée ses partitions : du thriller (Ice Scream) au film sociétal (the Pink Revolution) en passant par le documentaire (Tandem local).

En 2019 il remporte consécutivement le Magritte de la meilleure musique originale pour le long métrage "Au temps où les Arabes dansaient" ainsi que le prix "Mejor musica original" au festival international de cine por la memoria démocratica de Madrid, pour la musique du film "Qui vive" et reçoit également la médaille de citoyen d’honneur de la ville de Liège.

Un parcours de musicien riche en aventures à découvrir sans tarder.